HOMEM DE 64 AOS É PRESO EM ARACAJU ACUSADO DE ESTUPRAR NETAS E ENTEADA

25/02/21 - 07:34:16

Um homem de 64 anos foi preso quarta-feira (24) em Aracaju, acusado de estuprar as netas e a enteada. As informações são da Delegacia de Atendimento a Criança e Adolescente Vítimas (DEACAV) nessa quarta-feira (24).

Segundo a DEACAV, as vítimas tinham medo de denunciar porque eram ameaçadas e não tinham apoio da avó, que não acreditava nos relatos.

A delegada Josefa Valéria disse que “através de uma denúncia anônima recebida por meio do 181, tivemos a informação de que o suspeito praticava abuso contra uma das netas de sete anos de idade. Contudo, no decorrer da investigação encontramos indícios de que ele havia cometido abuso com outras três netas e muito possivelmente com a mãe delas, que é sua enteada”.