Luciano Bispo diz que obra do Ceasa é seu sonho e do povo de Itabaiana

25/02/21 - 07:18:37

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), foi entrevistado, no início da tarde dessa quarta-feira (24), na Rádio Liberdade FM, pelos jornalistas Ewerton Júnior e Isabella Kassan, quando enalteceu a inauguração da Central de Abastecimento de Itabaiana, pelo governo do Estado, prevista para ocorrer nesta quinta-feira (25), a partir das 15 horas.

Luciano enumerou uma série de realizações feitas pelo Estado em seu município e, sobre a inauguração do Ceasa, ele não escondeu a emoção. “Quero agradecer muito ao ex-governador Jackson Barreto e ao governador Belivaldo Chagas. Esta obra do Ceasa é a minha cara, é um sonho meu antigo e do povo de Itabaiana”, disse, que por questões culturais, algumas pessoas podem sentir um estranhamento, mas todos os feirantes do antigo Mercadão irão para o Ceasa.

Para Luciano, essa quinta-feira será um “dia de gratidão”, pontuando que se trata de uma “obra bonita, grande e importante”. “Eu projetei essa obra, fui atrás das emendas, lutei para trazer dividendos. Essa obra vai ajudar a desenvolver o nosso município. Sou grato a Jackson que teve um papel fundamental e a Belivaldo, que é meu governador e com que tenho um carinho especial, que não mediu esforços para que a gente chegasse a este momento importante”.

Por Habacuque Villacorte