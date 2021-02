MAIS 1800 TRABALHADORES DA SAÚDE SERÃO IMUNIZADOS NO HOSPITAL JOÃO ALVES

25/02/21 - 11:48:46

Dando continuidade a administração da primeira dose da vacina contra a Covid-19, teve início nesta quinta-feira, 25 e segue até sexta-feira, 26, das 08h às 17h, no Auditório do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho, a imunização dos trabalhadores que atuam em diversos setores do hospital. Os funcionários serão vacinados seguindo a recomendação nº 2, do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público Estadual (MPE). Nesta etapa serão distribuídas 1800 doses do imunizante.

O coordenador de enfermagem do Hospital João Alves, Vinícius Vilela, explica que a programação para a vacinação é feita de forma organizada para evitar aglomerações. “Como nas etapas anteriores, nessa nova fase não será diferente. Optamos pela forma fracionada a fim de não causar aglomeração e seguirá a relação nominal em ordem alfabética”, disse Vinícius Vilela.

Os profissionais com as iniciais do nome de A a J, dos setores determinados, serão vacinados nesta quinta-feira, 25. Já os profissionais com iniciais de K a Z, a imunização ocorrerá na sexta-feira, 26. A campanha de vacinação contra a Covid-19 está ocorrendo nominalmente com acompanhamento dos órgãos fiscalizadores e Ministério da Saúde.

Nesta fase serão contemplados os profissionais que atuam nos setores: internamentos clínico e cirúrgico, agência transfusional, ambulatório de retorno, ambulatório da oncologia, PSA, PSI, BOSE, centro cirúrgico, CME, comissão de pele, comissão de óbito, Coreme, CRIE, CTI, EMTN, epidemiologia, farmácia/almoxarifado, humanização, imagem, laboratório, manutenção, necrotério, NEP, NESPIH, NIR, radioterapia, SND.

Para a próxima semana a programação seguirá com os seguintes setores: ascom, biblioteca, faturamento, higienização/ lavanderia, guarda volume, jurídico, ouvidoria, recepção ADM e SAME.

Fonte e foto assessoria