MARUINENSE X SERGIPE E DORENSE X ITABAIANA FICAM NO EMPATE NA 1ª RODADA

25/02/21 - 10:00:41

A primeira rodada do Campeonato Sergipano da Série A1, teve sequência na tarde desta quarta-feira (24/02), dois jogos movimentaram o Sergipão. No município de Carmopólis, o Maruinense recebeu o Sergipe, a partida foi realizada no estádio Fernando França. Um jogo bastante estudado e boas chances para as duas equipes.

Os gols do jogo saíram no segundo tempo da partida. O Maruinense abriu o placar aos 18 minutos, em cobrança de falta. O gol foi do atleta Luiz Fernando. Não demorou muito e o Sergipe empatou o jogo aos 25 minutos. O atacante Paulinho marcou para o time colorado. Final: Maruinense 1×1 Sergipe.

Na outra partida da tarde, Dorense e Itabaiana entraram em campo no estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória. O jogo foi marcado pela forte marcação das duas equipes. O primeiro tempo poucas jogadas de perigo foram criadas. Na segunda etapa, o Dorense cresceu na partida e assustou por diversos momentos a zaga tricolor, mas o jogo ficou no empate em 0x0.

A 1ª rodada será finalizada na domingo com mais um confronto. Acompanhe os detalhes:

15h15 – Boca Júnior x FreiPaulistano, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis:

Árbitro Central: Thaylane de Melo Costa – FIFA

Assistente 1: Ailton Farias da Silva – CBF

Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo – CBF

Quarto Árbitro: Michel Lima Tavares – FSF

No sábado, a 2ª rodada, terá início e será finalizada na quarta-feira. Confira os confrontos:

27 de fevereiro (sábado)

16h: Sergipe x Lagarto, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

02 de março (terça-feira)

16h – Atlético Gloriense x Dorense, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

03 de março (quarta-feira)

15h15 – América de Pedrinhas x Confiança, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

16h – FreiPaulistano x Maruinense, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

20h15: Itabaiana x Boca Júnior, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Fonte e foto: Ascom/Sergipe