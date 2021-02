MORRE O RADIALISTA MAURICIO LOBÃO, SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DE MARUIM

25/02/21 - 09:16:53

Morreu no inicio da manhã desta quinta-feira (25) o radialista e secretário de meio ambiente do município de Maruim, Maurício Lobão, 64 anos, após complicações da covid-19.

Maurício faleceu no Hospital Cirurgia, em Aracaju, em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19. O sepultamento está sendo realizado no cemitério do município.

Ele t era servidor aposentado da Universidade Federal de Sergipe. Lobão deixa esposa, três filhos e netos.

O sindicato dos radialistas do estado de Sergipe receber com pensar a morte do radialista.

Nota de pesar

A Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe vem a público manifestar profundo pesar pelo falecimento do cronista esportivo e conselheiro fiscal da ACDS, Maurício da Silva Lobão, aos 65 anos, vítima de complicações da covid-19.

Desde 1º de janeiro deste ano, Maurício Lobão exercia a função de secretário municipal de Meio Ambiente de Maruim. Ele também era servidor aposentado da Universidade Federal de Sergipe, onde ocupou o cargo de técnico em contabilidade no Departamento de Financeiro.

Respeitosamente, a entidade que representa a crônica desportiva sergipana decreta luto oficial, presta solidariedade à família enlutada e se coloca à disposição.

Com informações do radialista Alex Carvalho