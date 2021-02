Oposição parece uma barata tonta

25/02/21 - 08:01:31

Por Adiberto de Souza

Foi-se o tempo em que a oposição sergipana tinha lideranças firmes, um norte a trilhar. Bom exemplo disso é o saudoso ex-deputado federal José Carlos Teixeira (MDB). Por muitos anos, ele comandou o grupo que se opunha ao governo e, apesar da ditadura militar, conseguiu formar bancadas na Assembleia, conquistar cadeiras na Câmara Federal e no Senado e disputar o comando político do estado. Hoje, o que se enxerga é um bando de baratas tontas, totalmente sem rumo. Desde 2006, quando o também saudoso Marcelo Déda (PT) conquistou o governo estadual, a oposição não mais se aprumou, perdendo eleições uma trás da outra. Tirando a vitória solitária de João Alves Filho (DEM) para a Prefeitura de Aracaju, em 2012, o grupo oposicionista só tem colecionado derrotas, a ponto de alguns de seus integrantes, cansados de apanhar, já alimentarem a ideia de pular a cerca, se juntar aos governistas nas eleições de 2022. A continuar sem comando nem rumo, a oposição caminha a passos largos para um novo massacre nas urnas. Nem precisa dizer que os governistas estão festejando a incompetência adversária. Home vôte!

Votação adiada

O senador Rogério Carvalho (PT) festejou o adiamento da votação da PEC Emergencial do governo Bolsonaro. A proposta polêmica estipula o fim dos investimentos mínimos com saúde e educação, impede qualquer reajuste de salário de servidores e incentiva a privatização de estatais. Segundo o petista, o adiamento da votação foi uma vitória da oposição: “O nosso esforço para preservar os investimentos em saúde e educação valeram a pena”, comemorou Carvalho. Então, tá!

Sem cabresto

Oito em cada 10 eleitores não seguem o conselho de seus líderes religiosos sobre qual candidato devem votar. Segundo pesquisa da Detafolha, entre os que consideram as recomendações dos padres e pastores, 4% o fazem apenas se o candidato for ligado à sua igreja. Entre as religiões, a evangélica é a mais propensa à recomendação de suas congregações. E você, aceita sugestão de reverendo sobre qual candidato deve votar? Aff Maria!

Imprensa de luto

A covid-19 matou mais um comunicador sergipano. Vítima da pandemia, morreu num hospital de Aracaju o radialista Maurício Lobão, secretário de Meio Ambiente de Maruim. Descanse em paz, amigo! O prefeito daquele município, Gilberto Maynart (PT), também foi infectado pelo coronavírus e está internado há um mês. Segundo a assessoria de Imprensa da Prefeitura, o petista tem apresentado uma leve melhora nos últimos dias, mas seu estado ainda é grave. Melhoras!

Portas abertas

Não procede a informação de que o governo de Sergipe vai proibir a entrada no estado de pessoas provenientes da Bahia. A negativa é do secretário estadual de Turismo, Sales Neto. Segundo ele, o que poderá acontecer, caso haja necessidade, é a instalação de barreiras sanitárias para monitorar a entrada de pessoas com sintomas de covid, “mas o direito de ir e vir, inerente a todo e qualquer cidadão, será respeitado”, garante. Melhor assim!

Variante inglesa

A variante do novo coronavírus detectada no Reino Unido foi identificada em um paciente de Aracaju. Segundo um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Rede Corona-Ômica, o vírus inglês foi localizado em 16 cidade de oito estados brasileiros. Na última segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde recebeu do laboratório Fiocruz a confirmação de que uma pessoa com covid-19 internada em Aracaju estava infectada pela variante de Manaus. Misericórdia!

De partida

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) já decidiu se mudar, de mala e cuia, para o PL. Fará isso tão logo a legislação eleitoral abra a janela para a transferência. Ontem, o ainda emedebista se encontrou, em Brasília, com o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, a quem comunicou o desejo de ingressar na legenda. Zezinho estava acompanhado pelo novo presidente do PL em Sergipe, Valmir de Francisquinho, o deputado estadual Talisson de Valmir (PL) e outros menos votados. Guimarães alimenta a ideia de disputar uma cadeira na Câmara Federal em 2022. Ah, bom!

Portões fechados

Visando a recuperação do gramado, a Arena Batistão, em Aracaju, não sediará jogos até o próximo dia 10. Diante da decisão tomada pela Superintendência Especial de Esportes, o jogo Sergipe e Lagarto, marcado para a tarde de sábado próximo, e o confronto entre Confiança e CSA de Alagoas, agendado para o dia 7 de março, foram transferidos para os estádios de Itabaiana e Lagarto. A expectativa é que até o dia 10, o gramado do Batistão esteja totalmente recuperado, nivelado e com a grama em condições para a realização de jogos. Aguardemos, portanto!

De olho em 2022

E o DEM pretende fazer bonito nas eleições de 2022. Pensando nisso, o seu presidente estadual, José Carlos Machado, tem feito reuniões permanentes com demistas para discutir a organização da legenda. Esta semana, Machadão já se encontrou com os ex-prefeitos da Barra dos Coqueiros, de Ribeirópolis, Gararu e Propriá, respectivamente, Gilson dos Anjos, Antônio Passos, Elisabete Freire, e Luciano de Menininha. É, parece que agora vai!

Os miseráveis

Boa parte dos prefeitos sergipanos está em Brasília tentando convencer a bancada federal a apresentar emendas ao Orçamento da União para os seus municípios. Aproveitam para, de pires nas mãos, mendigar recursos nos ministérios. Esperam um agrado financeiro do aliado rico que, embora abasteça os cofres com os tributos cobrados nos munícipios, vira as costas aos contribuintes ou libera migalhas suficientes apenas para mantê-los vivos e pagando mais impostos. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 21 de fevereiro de 1907.