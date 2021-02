“OUVI DOS COMERCIANTES E PUDE VERIFICAR O ABANDONO DO CENTRO”, DIZ VEREADOR

O vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), visitou os comerciantes do centro comercial de Aracaju e recebeu uma série de demandas dos comerciantes sobre os problemas enfrentados no local.

Eles reclamam que há algum tempo estão esquecidos pela prefeitura e pelo governo do estado. “A única atenção que a prefeitura dá aos comerciantes, pelo que me relataram, é na hora de cobrar o IPTU e de aplicar as multas. Dentre as principais reclamações estão: semáforos que não funcionam, parquímetros que não são verificados, esgoto correndo a céu aberto, falta de policiamento nas ruas e buracos no calçadão”, explicou o parlamentar.

A falta segurança é uma das cobranças feitas por quem trabalha no centro da cidade. “Alguns deles me relataram conviver diariamente com medo por não haver vigilância. São diversos prédios abandonados que hoje servem como local para tráfico de drogas. Há denúncias, inclusive, de arrastão aos clientes no final de semana. Os arrombamentos às lojas também são constantes, cerca de 30 boletins de ocorrência foram registrados somente este ano”, afirmou o vereador.

“Pelo que ouvi dos comerciantes e pude verificar, o centro de Aracaju está abandonado, os lojistas clamam pela atenção da prefeitura e do governo do estado. Acredito que já passou da hora de os gestores promoverem uma verdadeira revitalização do centro comercial de Aracaju. Levarei estes questionamentos para a Câmara Municipal de Aracaju e vou buscar as respostas dos governantes. Afinal, precisamos de um centro comercial organizado e economicamente ativo”, destacou Ricardo Marques.

Da assessoria