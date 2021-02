“Vacinação em Aracaju seguirá corretamente, sem furar filas e atendendo ordenadamente grupos prioritários”, diz secretária

25/02/21 - 19:00:54

O município de Aracaju encerra o mês de fevereiro tendo imunizado 100% dos idosos com mais de 90 anos, 100% dos idosos acamados e institucionalizados e 62,1% dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente, o que lhe confere uma taxa média de vacinação de 2,64%.

Entre os profissionais de saúde, o que tem impedido a totalização da imunização é a alta taxa de absenteísmo, ou seja, o não comparecimento destes profissionais, majoritariamente oriundos da iniciativa privada, à vacinação previamente agendada. Este o índice chegou ao patamar de 52,9%, e significa que, apesar de o Município ter disponibilizado 5.691 doses de vacinas entre os dias 13 e 24 deste mês, apenas 2.681 profissionais compareceram para receber a dose do imunizante.

“São essas vicissitudes do processo que têm determinado o ritmo de vacinação em Aracaju, e não a falta de logística ou má gestão municipal, como tentam fazer crer algumas pessoas que querem politizar a vacinação”, adverte a secretária municipal de Saúde, Waneska Barbosa.

Nesta quarta-feira, dia 24, quando estava programada a imunização de 693 pessoas, somente 304 compareceram, gerando uma taxa de absenteísmo de 56,1%. Essa mesma ausência foi observada no dia 17 de fevereiro, quando eram esperadas 602 pessoas e compareceram 109, com uma taxa de absenteísmo ainda maior, em torno de 81%.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a vacinação contra o novo coronavírus em profissionais de saúde segue as listas enviadas pelas próprias unidades. Os nomes são publicados no portal da Prefeitura e enviados para os Ministérios Públicos Estadual e Federal, a fim de que o processo tenha o máximo de transparência possível.

Mesmo com essas dificuldades, a Prefeitura de Aracaju já imunizou 17.597 pessoas dos dois grupos prioritários, profissionais de saúde da linha de frente e idosos acima de 90 anos e institucionalizados.

“Temos a maior população e a maior concentração de profissionais, o que nos dá, também, maior complexidade entre os municípios. Portanto, a estatística a ser considerada para imunização deve se basear no quantitativo de pessoas em cada grupo prioritário e não o número geral de doses enviadas sem ponderar a particularidade de cada município”, explica a secretária municipal da saúde, Waneska Barboza.

Em Aracaju, são 32.381 profissionais, o equivalente a cerca de 50% dos profissionais de saúde de todo o estado, já que é na capital que se concentra a maior rede de equipamentos de saúde. Aracaju recebeu 23.639 (73%), que é a meta vacinal. Até o momento, foram imunizados 15.086 profissionais, ou seja, 63,8% da meta determinada pelo Ministério. Agora, a ideia da Prefeitura é de que as doses que não foram utilizadas pelos profissionais de saúde que não compareceram, sejam revertidas para o grupo de idosos de 80 a 89 anos.

“Tudo vai depender da regulamentação dos protocolos do Governo do Estado e do Ministério da Saúde. De qualquer forma, a vacinação em Aracaju seguirá corretamente, sem furar filas e atendendo ordenadamente os grupos prioritários”, garante a secretária.

Logística

Para alcançar os profissionais de saúde da linha de frente, a Secretaria Municipal da Saúde montou logística de vacinação, em um primeiro momento, com equipes visitando diariamente os estabelecimentos de saúde, públicos e particulares.

Em decorrência do avanço da vacinação para o grupo de idosos acima de 90 anos, foi montada uma estrutura de vacinação na Escola Municipal Presidente Vargas para atender aos profissionais de forma agendada. Os bons resultados colocaram o município no topo do ranking entre os que executam a melhor logística de vacinação.

Tudo é feito seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Municipal de Imunização, respeitando o princípio da transparência. Com o objetivo de dar celeridade à vacinação dos profissionais sem comprometer o avanço da imunização de idosos, a SMS disponibilizará o cadastro individual de profissional de saúde no Portal da Vacina, lançado no dia 8.

Assim, o profissional poderá registrar seu interesse em ser imunizado, anexando documentos, sem precisar esperar a listagem nominal da instituição em que trabalha. A SMS aguarda a chegada de novas doses para dar continuidade à vacinação de idosos passando para a faixa etária de 80 a 89 anos. O planejamento municipal inclui ações de vacinação nas 40 Unidades Básicas de Saúde e drive thru.