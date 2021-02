ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS CARROS DE PASSEIO DEIXA UM MORTO E DOIS FERIDOS

26/02/21 - 08:58:54

Um acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (25) envolvendo dois veículos de passeio no município de Santa Luzia do Itanhy deixou uma pessoa morta e dois feridos.

O acidente foi registrado na rodovia estadual 368 e as informações são de que os dois veículos, um Fox e um Space Fox colidiram frontalmente.

As informações são de que o condutor do Fox teria invadido a pista contrária, o que acabou provocando o acidente que terminou com a morte da mulher do condutor.