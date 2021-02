Chamamento Público: Prefeitura preenche vagas com exceção da classe médica

Nesta quinta-feira, 25, a Prefeitura de Aracaju abriu o chamamento público online de cadastro reserva para 1.400 profissionais. O processo objetiva ampliar as equipes que atuam no enfrentamento da covid-19, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e quase todas as vagas disponíveis foram ocupadas nas primeiras horas após a abertura do sistema.

O representante do chamamento, Pedro Rochadel, afirma que o sistema cadastrou 100 farmacêuticos, 100 fisioterapeutas, 200 enfermeiros e 500 técnicos de enfermagem, e até o momento 45 vagas destinadas aos médicos.

“As inscrições para os médicos que não foram preenchidas totalmente permanecerão abertas por 24 horas, ou seja, até as 9h da manhã do dia 26. Depois desta data, o próprio sistema vai bloquear as inscrições. Em relação às outras categorias que já atingiram o número de cadastros, as inscrições já foram bloqueadas”, explica.

A chamada pública está regida pelos editais de números 04, 06 e 07, publicados no site da Prefeitura e, como descrito nos documentos, o critério é por ordem de cronologia e não por seleção. O inscrito precisa ter formação na categoria e apresentar os documentos exigidos no edital quando o chamamento ocorrer, conforme a necessidade da SMS.

Outro ponto destacado pelo representante do chamamento é a garantia de todo o suporte de trabalho para os profissionais contratados. “Ficou alinhado que a administração municipal vai garantir os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Eles também passarão por capacitações, com o objetivo de atualizar abordagem, identificação, manejo clínico e tratamento dos casos de coronavírus”, esclarece.

