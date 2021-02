Mulher morre ao ser atropelada por veículo de passeio em avenida na cidade de Aracaju

26/02/21 - 08:14:34

Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro no cruzamento entre as avenidas Tancredo Neves e São João Batista, em Aracaju, no fim da noite dessa quinta-feira (25).

A pedestre foi atendida no local do acidente pela Equipe USA-02 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

O motorista fez teste de bafômetro, que não apontou embriaguez. Após a morte da vítima, ele foi levado à delegacia.

O condutor foi conduzido à Central de Flagrantes para a tomada das medidas administrativas cabíveis pela autoridade judiciária.

Informações e foto CPTran