Dificuldades para escolha certa

26/02/21 - 00:01:29

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@faxaju.com

O crescimento da pandemia, que acumula uma nova fase da Covid-19, seria motivo acima do suficiente para recuar sobre as especulações políticas. Nesse momento, talvez o melhor fosse se preocupar em cumprir metas sanitárias e ficar em casa “ouvindo os velhos discos de Noel”. Esse vírus não perdoa, mata. Só ontem foram mais 150 mil mortes por causa da doença. Preocupante! Não para o presidente Bolsonaro, que aproveitou para criticar o uso de máscaras e aconselhar a liberação das aglomerações. Pior é que tem quem aplauda a insanidades de um tipo que alguns tratam como mito, sem discutir atos e gestos.

Mas a montagem de palanques políticos vem sendo trabalhada sem algazarra, porque a situação exige preocupação com as circunstâncias que põem em risco a vida das pessoas. Mesmo assim, quando lideranças se encontram, não há como desviar do assunto que mais se discute em cada canto do País e mexe com tendências, ideologias, projetos, vaidades, ganâncias e Poder… Dinheiro também que ninguém é bobo. Sergipe fala sobre política com intensidade, embora seus agentes estejam se resguardando para não por o assunto acima das dificuldades provocadas pela Pandemia. Mas a verdade é que em cada ponto tem alguém debruçado sobre estratégias políticas, que podem até não vingar.

Claro que essas conversas não mudam o assunto e nem saem do rumo, mas a cada canto algum fato novo surge, mesmo que extraído de velhos pontos já fixados em encontros recentes. Ontem, diante da despretensiosa pergunta “e a política?”, um ilustre deputado se antecipou: conversas e encontros estão inundando. E é verdade. Há um movimento para fortalecimento dos partidos, para que se consiga ter bom posicionamento, em caso da eleição ser igual à do ano passado, sem o item proporcionalidade. Entretanto, o que mais se especula é a disputa majoritária em Sergipe, exatamente pela escassez de nomes.

O primeiro pretendente citado foi deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), um dos deixaram claro, com antecedência, interesse pela vaga do governador Belivaldo Chagas (PSD). O deputado tem muito fôlego político e mantém um grupo grande de aliados por todo o Estado. Não para um só momento e constrói pontes permanentes para assegurar o seu eleitorado, com trânsito livre para chegar a ele. Deixa claro que não abre para ninguém, mesmo sabendo de aliados que estão no seu rastro para uma conversa que possa mudar o rumo da história.

O nomes do senador Rogério Carvalho (PT) também surge como candidato sem recuo. Deseja o apoio da base aliada, joga bem na montagem de estratégia e tem paciência excessiva para conquistar a posição que deseja. É unânime que ele não será o nome de preferência do bloco, em razão da fissura deixada pela dissidência petista ao lançar um candidato à Prefeitura de Aracaju, dividindo um bloco que vinha unidos desde 2010. Isso pesa muito na indicação do senador, porque a maioria – inclusive petista – reconhece a total habilidade do candidato a prefeito, que atacou mais Edvado Nogueira, nome saído da base, do que a delegada Daniela Garcia, que representava a oposição real.

Será muito difícil a indicação de Rogério pelo grupo que, inclusive, ele ainda milita e tem espaço e bom diálogo. O senador é nome qualificado, tem bom jogo de cintura e, certamente, se for rejeitado não sairá atirando. Forma um outro bloco junto com o PT e partirá para uma candidatura de oposição sem a mira das pesadas críticas ao grupo que se afastou.

Tem ainda um outro nome que é do agrado de boa parte das lideranças da base aliada e que se mantém em silêncio em razão das circunstâncias do momento. Mas é bem cotado e tem quem acredite para valer em sua eleição. Extremamente hábil, sabe aonde se escondem os olhos das cobras. Comentários gerais são de que ele será o indicado do governador Belivaldo Chagas (PSD), que não se manifesta sobre o assunto, mesmo que esteja recluso e em isolamento. Pode ter a companhia do ex-deputado federal André Moura, na disputa pelo Senado, e isso passou a ser considerado fundamental para o êxito da chapa, pela maioria absoluta dos membros da base aliada.

De qualquer forma, há muita terra a andar, águas a correr e atoleiros para escapar. Esse terreno íngreme está começando a ser planado para a caravana passar.

Medidas restritivas

O Governo vai reforçar, durante uma semana, a fiscalização do cumprimento de ações para conter o coronavirus, em todo o estado através da força-tarefa.

*** Será através de um esquema parecido com o que aconteceu no carnaval e obteve sucesso.

*** Haverá monitoramento para avaliação da evolução dos casos e na próxima reunião do Conselho – que será quinta-feira – podem ser decretadas medidas restritivas necessárias.

Cidades do interior

Há outro problema que precisa ser avaliado: todas as cidades do interior não cumprem nenhum protocolo sanitário, como o uso de máscaras e higienização. Além disso, adoram aglomeração.

*** Tem mais, não acreditam no vírus, mas correm para Aracaju nos primeiros sintomas e superlotam os leitos. A fiscalização deve ser mais rigorosa por lá.

Pressa em solenidade

Ontem, durante inauguração do Ceasa em Itabaiana, o governador Belivaldo Chagas pediu que a solenidade fosse rápida para evitar aglomeração.

*** Belivaldo está muito preocupado com o aumento da pandemia e faz apelo para o uso de mascaras e cuidados sanitários.

Situação em Aquidabã

Chega à informação de que em Aquidabã o prefeito Dr. Mario estaria demitindo servidores que não apoiam a primeira dama, como candidata a deputada estadual.

*** O prefeito estaria nomeando pessoas de outros municípios, desde que se disponham a apoiar sua mulher a deputada.

Filiação no Patriota

O presidente Bolsonaro (sem partido) está em conversa bem adiantada com o Patriota e pode filiar-se à legenda até março e talvez tenha mudanças nas direções estaduais, inclusive em Sergipe.

*** Caso aconteça, Uezer Márquez pode deixar ou não a Presidência do Patriota no Estado. Ainda não está definido.

Sobre Emília Correa

Com a vinda ou não do presidente Bolsonaro para o Patriota, a vereadora Emilia Correa vai permanecer no partido e tende a disputar vaga na Câmara Federal.

*** Emília é considerada um dos melhores nomes para a Câmara e é citada, pela maioria, “como a que no momento oferece melhor condição de se eleger”.

Convida Daniele

O presidente do Patriota em Sergipe, Uezer Márquez, está conversando para atrair novos filiados e fortalecer a legenda para as próximas eleições.

*** Ainda não aconteceu, mas Uezer vai convidar a delegada Daniele Garcia para ingressar no Patriota.

Milton engajado

O empresário Milton Andrade, presidente do PL em Aracaju, diz que está engajado na candidatura de Zezinho Guimarães a deputado federal e no palanque do Cidadania.

*** Diz que só não apoia o senador Alessandro Vieira ao Governo do Estado, caso ele não seja candidato.

Previsão de chapas

Milton Andrade faz previsão: a disputa ao Governo em 2022 terá três chapas: Fábio Mitidieri ou Edvaldo Nogueira, lançada pela Base Aliada.

*** Uma outra liderada pelo senador Rogério Carvalho (PT), com dissidência da base governista.

*** A terceira será senador Alessandro Vieira (Cidadania) com a sugestão de Daniele Garcia para o Senado, pela oposição.

*** Um político experiente, consultado sobre a ultima chapa, disse que “se for Alessandro e Daniele terá como slogan: o abraço dos afogados”.

Sem muita certeza

Os prefeitos deixaram ontem Brasília muito tensos, porque as emendas indicadas pelos deputados são genéricas e só serão definidas depois.

*** Alguns admitem que o pior vá começar agora, com a liberação após compromisso de apoio à reeleição.

Precisa de mandato

Prefeitos que estiveram com André Moura, terça-feira, para comemorar seu aniversário, pediram que ele se candidatasse em 2022, porque não pode ficar sem mandato.

*** – André deve se candidatar a deputado federal ou senador, não pode é ficar sem mandato, disseram alguns deles.

Critica a governador

Presidente Bolsonaro voltou a criticar governadores e prefeitos que defendem o isolamento social e o fechamento do comércio como medidas de combate à pandemia.

*** – Ele voltou a pregar a “volta à normalidade”.

“A população quer voltar a trabalhar, mas infelizmente um ou outro governador, um ou outro prefeito, ainda teima em baixar decretos obrigando essas pessoas a ficar em casa”, afirmou.

Que venham os baianos

Pior foi o dono de um restaurante em Aracaju, que comemorou: “deixa Salvador fechar que os baianos vêm para cá e movimentam bares e restaurantes”.

*** Depois pediu desculpas em razão da situação da pandemia, embora seja esse mesmo o seu desejo.

Luta continua

Senador Rogério Carvalho disse ontem que “a luta continua”! Estamos trabalhando para melhorar o relatório da PEC Emergencial e garantir o auxílio emergencial à população.

*** Mas retirando as contrapartidas que ameaçam o funcionamento do SUS, da educação pública e o salário de servidores.

Uma boa conversa

Blog do Noblat – Covid-19: No dia mais letal, o presidente Bolsonaro questiona máscara e isolamento.

Guga Chacra – Foram 1.582 mortes por Covid19 registradas nas últimas 24 horas no Brasil. É o recorde desde o início da pandemia.

Hildegard Angel – A Bancada do Rabo Preso apoia a PEC Daniel Silveira, que amplia a impunidade parlamentar. Todos com medo de serem presos.

André Pachá – 250 mil mortos e o auxílio emergencial sendo tratado como moeda de troca para fulminar a saúde e a educação.

De Maria – Logo, logo Bolsonaro vai chegar nas cidades com a comitiva de aloprados dele e vai ter gente morta nas ruas. E o doido não para.

Poder 360 – Supremo Tribunal Federal decide que é constitucional lei que protege consumidor do telemarketing.

Revista Fórum – Dino: “Condução do governo Bolsonaro na pandemia é coerente. Desastrosa do início até hoje”.

O Antagonista – Partido dos Trabalhadores quer que flexibilização da Ficha Limpa volte à PEC da Imunidade.