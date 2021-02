EM JANEIRO, ARRECADAÇÃO FEDERAL EM SERGIPE SOMOU MAIS DE R$ 475,6 MILHÕES

26/02/21 - 14:39:27

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Receita Federal, verificou que a arrecadação de tributos federais no estado somou mais de R$ 475,6 milhões, em janeiro.

Em termos relativos, o montante arrecadado foi 20,4% menor que a receita recolhida em janeiro de 2020. Já na comparação com dezembro último, a arrecadação foi 11,6% menor.

As variações são em termos reais, ou seja, consideram os efeitos da inflação no período, que são medidos pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).

Detalhes da Arrecadação Federal de janeiro/2021 em Sergipe

No mês analisado, a Receita Previdenciária permaneceu sendo a principal fonte de arrecadação da União em Sergipe, somando R$ 189,6 milhões, compreendendo 39,9% do total recolhido aos cofres da União.

Em segundo lugar, ficou o Imposto sobre a Renda (IR) chegando a aproximadamente R$ 125,3 milhões, abrangendo 26,3% do montante arrecadado. Em seguida ficou o recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) com quase R$ 57,7 milhões, no mês analisado, e participação de 12,1% na arrecadação do período.

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por sua vez, contribuiu com R$ 41,4 milhões, enquanto a Contribuição para o PIS/PASEP somou R$ 25,4 milhões, em janeiro. Já a Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor (CPSSS) ficou em aproximadamente R$ 22,1 milhões, e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) arrecadado somou pouco mais de R$ 9,3 milhões.

Fonte: NIE/FIES