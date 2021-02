EMENDA DO DEPUTADO FÁBIO REIS PODERÁ DESTINAR 500 MILHÕES PARA A AGRICULTURA

26/02/21 - 07:16:48

O deputado federal Fábio Reis (MDB) esteve presente na manhã desta quinta-feira, 25, em Brasília, na Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados.

Na ocasião, o parlamentar teve aprovada emenda direcionada à Agricultura. Com o recurso de R$ 500 milhões, o parlamentar tem a intenção de fomentar o setor agropecuário.

A emenda possibilitará ampliar o mercado, garantir a assistência técnica, investir em pesquisa e também na defesa sanitária do país.

“Com essa emenda, incentivamos o governo a investir ainda mais no agronegócio, que é tão importante para o Brasil. Sergipe tem despontado no Nordeste como estado que apresenta crescimento nas exportações do agronegócio nos últimos anos, então é importante que tenhamos ações cada vez mais direcionadas para o setor”, afirma o deputado.

Alinhamento – Na tarde de ontem, 24, Fábio Reis participou de audiência com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para entender as necessidades da pasta e conhecer as metas do ministério.

O encontro teve o intuito de aproximar o ministério da CMO, cuja relatoria setorial da agricultura será feita por Reis.