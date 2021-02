Força-tarefa de combate à covid-19 intensifica ações de conscientização

26/02/21 - 14:12:15

Uma força-tarefa de combate à covid-19 segue fiscalizando o cumprimento de medidas de biossegurança em feiras livres, praias, bares, restaurantes e comércios de Aracaju. Nas ações, além da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), participam equipes da Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Procon e Vigilância Sanitária Estadual.

As inspeções têm o objetivo de checar se os estabelecimentos estão cumprindo o que foi determinado em decreto, como o limite de ocupação de mesas, que determina o máximo de seis pessoas; o distanciamento; a disponibilização de álcool a 70% e o uso de máscaras por clientes e funcionários em circulação no ambiente.

De acordo com a gerente de Serviços em Saúde da Rede de Vigilância Sanitária (Revisa) da SMS, Liliane Trindade, as fiscalizações estão ocorrendo desde a reabertura do setor de alimentação e foram intensificadas no mês de fevereiro para cumprir o decreto que proibiu festas e aglomerações no período carnavalesco.

“O nosso propósito é sempre orientar, mostrar que a pandemia ainda não acabou, que precisamos adotar as medidas de biossegurança, como distanciamento social, uso de máscara e higienização constante das mãos, essas medidas são fundamentais para reduzir a taxa de transmissão na capital. Tivemos agenda completa durante este mês e seguiremos fiscalizando os estabelecimentos no município”, assegura.

Segundo levantamentos da Revisa, de março a dezembro de 2020, as equipes atenderam a 1.471 denúncias. Em 2021, até o momento, já foram recebidas 167 denúncias, 125 foram apuradas e 53 notificações somente em janeiro.

Próximas ações

Nesta sexta, 26, e no próximo sábado, 27, serão intensificadas, as ações nos bairros Santa Lúcia, Sol Nascente e Farolândia. “As fiscalizações são programadas e motivadas por denúncias realizadas por meio da Ouvidoria, pelo telefone 0800 792 3534 digitando a opção 7.

“Constatamos nas ações que muitas pessoas usam máscaras, mas é possível flagrar algumas pessoas sem a peça facial e outras usando incorretamente. Cada cidadão que passa sem a máscara ou usando abaixo do nariz é orientado do uso da forma correta, pois esse item é um dos principais meios de controlar a disseminação do vírus conforme estabelece as autoridades sanitárias e o Decreto Municipal”, explica a gerente da Revisa.

Fonte e foto assessoria