GOVERNO ANUNCIA CONJUNTO DE MEDIDAS QUE INJETARÁ MAIS DE R$ 1,2 BILHÃO NA ECONOMIA

26/02/21 - 10:57:22

Informe Publicitário

Além deste montante referente à aceleração de investimentos públicos; estímulo a setores e proteção à vulneráveis, Avança Sergipe prevê linhas de crédito para empresas e consumidores e flexibilização tributária

O Governo de Sergipe anunciou a criação do programa Avança Sergipe, um conjunto de medidas que tem o objetivo de acelerar a recuperação econômica do estado, no momento posterior às medidas de isolamento social e de restrição adotadas no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

O programa tem como linhas de ação: Crédito para empresas e para os consumidores: Flexibilização Tributária; Aceleração do Investimento Público; Estímulo aos Setores mais atingidos; Proteção à população mais vulnerável e Melhoria na Rede Estadual de Educação e Saúde.

Dos recursos provenientes das medidas de estímulo ao crédito, por meio do Banese, e de flexibilização tributária, estima-se que o Governo injetará na economia R$ 1,2 bilhão. Dos R$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 808 milhões serão para Aceleração de Investimentos Públicos; R$ 298 milhões para o Estímulo de Setores Econômicos mais afetados; R$ 55 milhões para Proteção à população vulnerável; R$ 44 milhões em Plataformas Digitais/EAD Educação e 14 milhões na Modernização de Gestão da Saúde e Telemedicina.