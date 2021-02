HOMEM É BALEADO POR TIROS, SOCORRIDO É LEVADO AO HUSE EM ESTADO GRAVE

26/02/21 - 15:12:43

Um homem ainda sem identificação foi ferido nesta sexta-feira (26) a tiros na avenida 7 de Setembro em Aracaju.

As informações são de que ele foi socorrido e já se encontra no Hospital João Alves Filho (HUSE), onde será submetido ao procedimento cirúrgico. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo principalmente no pescoço.

A polícia civil vai investigar o caso

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Rio Segunda Edição na 102.3 FM