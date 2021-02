Matrícula online de alunos novos começa nesta segunda-feira, 1

26/02/21 - 11:22:14

O processo de matrícula para alunos que desejam ingressar em uma das 74 escolas da rede municipal de ensino de Aracaju no ano letivo de 2021 começa na próxima segunda-feira, dia 1º.

Após a solicitação feita através do Portal da Matrícula Online, a vaga só será efetivada com a entrega da documentação do aluno e do responsável na unidade de ensino escolhida e mediante agendamento prévio com a direção.

“Para o ano letivo de 2021 já oferecemos o processo de renovação de matrícula, de transferência interna e agora é a vez de matricular alunos que estão iniciando a vida escolar ou vêm de outras redes de ensino. Sem filas, sem aglomerações. Tudo bem mais prático e rápido. Alerto que após se cadastrar no portal é preciso ligar para a escola e agendar o horário em que poderá levar a documentação. Só após a entrega dos documentos é que a matrícula será confirmada”, pontua a secretária da Educação de Aracaju, Cecília Leite.

O prazo para o cadastro no portal vai até o dia 9 de março, com a entrega da documentação podendo ser realizada até o dia 12. A Secretaria Municipal da Educação (Semed) de Aracaju orienta, ainda, que a idade mínima para a matrícula na Educação de Jovens e Adultos é de 15 anos.

Atendimento

Um call center para dúvidas e mais informações foi montado pela Semed, com uma equipe de atendimento a postos via telefone e WhatsApp. O atendimento é feito pelos números 3179-1574, 3179-1538 e ainda pelo WhatsApp 98106-2969, das 7h30 às 17h, durante o período de funcionamento do portal.

Documentação

– Cópia do Registro (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável ou do aluno (quando maior de idade)

– Cartão de Vacinação do aluno atualizado, que é um documento que será necessário para os casos de crianças até 6 anos de idade e para os anos iniciais do ensino fundamental

– Comprovante de residência com CEP, que deve estar atualizado há no mínimo 3 meses

– Guia de Transferência da escola de origem ou uma Declaração Escolar, com prazo de 30 dias

– Cópia do Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS) para alunos da Educação Infantil

– Termo de Responsabilidade com todas as informações prestadas, que também precisa ser assinado e datado

– 3 fotos 3×4 coloridas.