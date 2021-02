Pré-Universitário: Inscrição para o processo seletivo inicia-se na segunda-feira, 1º

26/02/21 - 10:54:58

Serão ofertadas 5.445 vagas, distribuídas em 44 polos em todo o Estado.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), abrirá na próxima segunda-feira, 1º de março, as inscrições para o Processo Seletivo do Curso Pré-Universitário da Seduc, as quais serão gratuitas e deverão ser feitas via Internet até o dia 8 de março, no endereço: https://intranet.seduc.se.gov.br/preuni/.

Poderão participar da seleção alunos concluintes do Ensino Médio da Rede Pública no ano letivo de 2021 e estudantes egressos da Rede Pública. Serão ofertadas no processo seletivo 5.445 vagas, distribuídas em 44 polos em todo o Estado.

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o polo no qual deseja concorrer. Cada candidato terá um número de inscrição ao finalizar o cadastro. A seleção será realizada por meio de Sorteio Eletrônico Público, transmitido ao vivo no dia 11 de março, às 11h, no Canal Educação Sergipe no YouTube.

O sorteio público será realizado com a participação de, no mínimo, três servidores da Seduc e, em virtude da pandemia de covid-19, não haverá acompanhamento presencial de candidatos durante o sorteio. O resultado será publicado no dia 11 de março, no endereço eletrônico:

https://intranet.seduc.se.gov.br/preuni/

De acordo com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase/Seduc), Eliane Passos, as expectativas para este ano são animadoras, já que ao longo dos anos o Pré-Universitário do Governo de Sergipe se firmou como um dos projetos de sucesso para os jovens que querem ingressar no ensino superior.

“A gente espera superar a quantidade de inscritos do ano passado, que foi de 12.056 candidatos. A cada ano, temos preparado os alunos para o Enem com muito afinco, alcançando excelentes resultados com grande número de aprovados. Nossos professores estão prontos para receber essa nova leva de alunos, que assistirão às aulas e participarão de aulões de revisão, simulados, oficinas de redação, entre outras ações que nós oferecemos”, disse.

Eliane Passos lembrou que o Pré-Universitário se adequou ao modelo do ensino híbrido, focando no ensino presencial e remoto, de acordo com as exigências do período, mas que as mudanças aceleraram as tecnologias e as novas metodologias de ensino que vieram para ficar. “Temos ofertado todo o aparato pedagógico para que os alunos tenham aula em casa, além de disposição de material virtual para estudo e constantes encontros remotos. Os alunos também participam de aulas presenciais nos polos, ou seja, o ensino híbrido já é uma constate”, avalia.

Matrícula e início das aulas

Os candidatos classificados deverão realizar sua matrícula no período de 15 a 18 de março, devendo entregar uma fotografia 3×4 recente, bem como as fotocópias legíveis dos seguintes documentos: carteira de identidade (RG); CPF; comprovante de residência; declaração emitida pela unidade de ensino comprovando a matrícula na 3ª série do Ensino Médio no ano corrente ou documento (certificado ou declaração) atestando que o candidato concluiu o Ensino Médio na Rede Pública, ou ainda documento de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de inscrição no Encceja Ensino Médio 2021.

Os candidatos cujo ano letivo precedente ao ano corrente não tenha se encerrado deverão apresentar declaração atestando que estão regularmente matriculados na Rede Pública e aptos a cursar a 3ª Série do Ensino Médio regular ou EJAEM no ano de 2021. Caso haja sobra de vagas após o término do prazo de matrículas, haverá convocação da lista de excedentes. O início das aulas do Curso Pré-Universitário está previsto para o dia 22 de março.

Assessoria de Comunicação da SEDUC