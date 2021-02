PREFEITURA DE ARACAJU PAGA SALÁRIOS DOS SERVIDORES NESTA SEXTA-FEIRA, 26

26/02/21 - 07:11:12

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, anunciou, nessa quinta-feira, 25, o pagamento dos servidores ativos e inativos, referente ao mês de fevereiro.

Através de suas redes sociais, o gestor informou que todo o funcionamento municipal – trabalhadores da administração direta e indireta, cargos comissionados, além de aposentados e pensionistas – terá o salário creditado em conta nesta sexta-feira, 26, pela manhã.

“É com muita alegria que venho mais uma vez anunciar o pagamento dos salários dos servidores da Prefeitura. Pagaremos todos os trabalhadores da administração direta e indireta, ativos e inativos, nesta sexta-feira, dia 26. Uma prova do nosso apreço, carinho e, sobretudo, do nosso reconhecimento ao trabalho dos servidores que atuam diuturnamente, para melhorar a qualidade de vida dos aracajuanos”, afirmou Edvaldo.

Fonte: PMA