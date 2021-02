Coletivos começam a parar e passageiros são obrigadas a descer do veículos em Aracaju

26/02/21 - 16:25:50

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) informou nesta sexta-feira (26) que as tratativas com o Sinttra avançaram e as informações são de eelo acordo, a categoria vai receber ticket alimentação de R$ 250 em março. Em setembro, o valor sobe para R$ 520,00, indo para R$ 600,00 em março de 2023.

Por volta das 16 horas, os rodoviários resolveram por uma nova manifestação parando os coletivos na avenida Barão de Maruim, na capital, no mesmo local onde aconteceu a última paralisação. Neste momento já é possível verificar que vários ônibus ficaram vazios já que os passageiros foram obrigados a descer do coletivo.

As informações são de que os rodoviários não concordam com os valores e querem a volta imediata dos cobradores demitidos.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Rio Segunda Edição na 102.3 FM