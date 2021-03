BELIVALDO CHAGAS ENTREGA 90 NOVOS VEÍCULOS ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR DE SERGIPE









01/03/21 - 16:27:25

Renovação da frota de viaturas possibilitará uma economia anual de R$ 1.050.213,60 aos cofres públicos de Sergipe

O governador Belivaldo Chagas entregou 90 novos veículos para as polícias Civil e Militar, na manhã desta segunda-feira (1º). Os veículos serão utilizados em unidades operacionais e táticas especializadas das instituições na capital e no interior de Sergipe.

Os veículos são fruto de um novo contrato de locação que, em relação ao anterior, proporciona uma economia anual de R$ 1.050.213,60 aos cofres públicos de Sergipe. A economia, ao final do contrato, será de R$ 5,7 milhões.

“Este é um ato extremamente importante, pois é preciso dar condições de trabalho aos nossos policiais. Quando eles saem a campo em uma viatura nova é a certeza que eles estão se sentindo mais seguros. É por isso que a gente faz esse investimento com recursos do Tesouro e buscando economia, o que é fundamental para que esses recursos economizados sejam reaplicados em outras áreas da segurança. E a Segurança Pública tem feito isso não apenas com investimento em veículos, mas em armamentos, coletes à prova de balas, entre outros”, disse o governador.

O recurso para a contratação dos novos veículos faz parte da revisão de contratos e economia de recursos no âmbito da própria SSP, que tem definido ações no planejamento estratégico com foco em sanear despesas. Os novos automóveis renovam a frota de viaturas das instituições da Segurança Pública de Sergipe e representam uma economia mensal de R$ 87.517,80 à SSP. “Essas viaturas demonstram a preocupação do governo do Estado com a segurança pública, no intuito de garantir uma maior sensação de segurança para a população”, reforçou o secretário de Segurança Pública, João Eloy.

Efetividade

As viaturas irão auxiliar no trabalho diário das forças de segurança, que vêm obtendo índices positivos de redução na criminalidade, como o marco do menor número de homicídios em nove anos, atingido em 2020.

Belivaldo fez questão de destacar o trabalho que a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e todos os seus profissionais têm feito tanto na área de planejamento e apresentação de resultados, a exemplo da redução no número de crimes diversos, quanto nas ações durante a pandemia. “É preciso reconhecer o trabalho da Segurança Pública em Sergipe, principalmente neste momento de combate à pandemia. Os números estão sendo mostrados à sociedade como um todo, com relação a homicídios, latrocínios e tantos outros. Quero agradecer de coração ao trabalho da Segurança Pública de Sergipe”, enfatizou.

A renovação das viaturas também traz ainda mais benefícios à rotina de trabalho dos agentes e operadores da segurança pública de Sergipe, propiciando melhores condições de atuação e efetividade no tempo resposta desde o acionamento – por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp – 190) – e no cumprimento de decisões judiciais e diligências a partir de informações obtidas pelo Disque-Denúncia (181). Assim, as novas viaturas serão empregadas nas ações policiais de combate aos grupos criminosos que atuam na prática do tráfico de drogas, roubos, furtos, porte e posse ilegal de arma de fogo, homicídios e outros crimes.

“Isso acaba sendo um investimento também no humano, apesar de serem viaturas, o operador que a utilizará terá um veículo novo, em condições de atender da melhor forma possível à sociedade. E para que nossos policiais, tanto militares quanto civis, possam continuar prestando um bom trabalho e com qualidade.”, explicou o comandante-geral da PMSE, coronel Marcony Cabral.

Novos delegados

Na ocasião, o governador Belivaldo Chagas, também, foi apresentado aos oito novos delegados, empossados nesta manhã, que fortalecerão a segurança pública do interior.

“São investimentos que o Estado faz tanto em recursos humanos quanto em equipamentos, para fortalecer o contato com a população, já que nessas localidades a Polícia Civil tem uma proximidade maior. Os oito delegados serão lotados no interior do estado e as viaturas vêm para auxiliar a prestação de serviços da Polícia Civil nesses municípios”, pontuou o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro Barbosa.

Os novos delegados foram aprovados no último concurso público da Polícia Civil e passaram pelo curso de formação, que foi realizado na Academia de Polícia Civil (Acadepol).

Para Marcela de Almeida Souza, a posse como delegada representa a realização de um sonho. “Há 11 anos sou escrivã de Polícia aqui. Claro que esse sonho vem com um propósito muito maior do que a realização pessoal, que é a de efetivação de direito fundamental das pessoas, que é a segurança pública. Para gente é só alegria e, agora, é muita garra, muita disposição, muita humildade para aprender e fazer o que tem que ser feito: cumprir a lei”, afirmou.

A nova delegada, também, enalteceu a entrega realizada pelo governo nesta manhã. “É essencial essa junção (a nomeação e as viaturas) de investimento material e humano, isso acaba sendo, também, investimento no pessoal, pois nos sentimos mais seguros para trabalhar em viaturas melhores e a população vai ser atendida de forma mais rápida. E isso faz efetivar o direito de segurança pública que todos almejam, essa entrega é muito simbólica e muito importante para a Polícia Civil” conclui.

