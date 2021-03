Binho se solidariza com famílias carentes que vivem no “Frigorífico”









01/03/21 - 08:58:55

O lado humano do vereador Binho (PMN-SE) despertou a atenção dos colegas parlamentares na 11ª. sessão legislativa Câmara Municipal de Aracaju em 2021, quando ele aparteou o vereador Soneca e se solidarizou com as famílias carentes que moram na localidade, conhecida como “Frigorífico”, na zona norte da capital. Binho disse que carrega consigo o compromisso de atuar como legítimo representante dessa camada social que depende diariamente dos serviços públicos essenciais.

O vereador do PMN que mora no Jardim Centenário há mais de 20 anos destacou que conhece a realidade difícil do “Frigorífico”, onde as pessoas vivem em casas de taipas, passam por necessidades financeiras e esperam do poder público a solução para uma série de problemas, como; moradia, saneamento básico, saúde pública, educação básica, transporte e assistência social.

Binho se colocou à disposição para ajudar a encontrar soluções imediatas para essas questões. Segundo o parlamentar, o vereador é um canal entre a população e o poder executivo. “Nós devemos usar da nossa prerrogativa para pedir ao prefeito Edvaldo Nogueira que faça o melhor pelas comunidades carentes.”

Por: Assessoria de Comunicação do Parlamentar