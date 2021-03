Defesa Civil de Aracaju mantém atenção aos impactos da alta da maré









01/03/21 - 05:30:58

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém o monitoramento aos impactos que podem ser provocados pela alta da maré, que ocorre desde o sábado, 27, e segue até esta segunda-feira, 1°.

Neste domingo, 28, a maré atingiu 2,3 metros, às 17:40. Essa mesma proporção também é prevista para segunda-feira, às 17:57.

“Neste último dia de fevereiro e primeiro de março nós temos duas marés de 2.3 metros, que é o início de volume de água que nos alerta para transbordamento das bocas de lobo, o refluxo. Nossa equipe esteve monitorando, entretanto não houve problemas em virtude de um baixo fluxo de veículos circulando. A água não chegou a entrar nas casas. Amanhã continuaremos em alerta”, explica o secretário da Defesa Social e da Cidadania, coronel Luís Fernando Almeida.

De maneira preventiva, para que a população mantenha o estado de atenção, a Defesa Civil do Município vem encaminhando, diariamente, mensagens aos números cadastrados no Serviço de Alerta por SMS 40199 com informações sobre o volume e horário esperado para cada dia de maré alta.

Para realizar o cadastro no Serviço de Alerta por SMS é preciso enviar um SMS para o número 40199 e inserir no campo de texto da mensagem o CEP da localidade sobre a qual deseja receber informações.

O serviço é gratuito e permite cadastrar mais de um CEP. Em situação de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil através do número emergencial 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana.

Fonte e foto assessoria