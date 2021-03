Estágio: MPF/SE convida Instituições de Ensino Superior para credenciamento









01/03/21 - 15:33:49

O Ministério Público Federal em Sergipe convida as Instituições de Ensino Superior não conveniadas ao MPF a solicitar o credenciamento para o programa de estágio até o dia 15 de março. O objetivo é que os alunos possam participar dos processos seletivos realizados pelo MPF/SE. O 1º Processo Seletivo de Estágio de 2021 deve alcançar as áreas de direito, administração, jornalismo, informática, engenharia civil e secretariado.

As instituições interessadas devem realizar o credenciamento por meio de Ofício, via protocolo eletrônico do MPF, e dirigi-lo ao Setor de Estágio (SEST). O documento deve informar o CNPJ da mantida e da mantenedora, endereço completo, nome e cargo do responsável pela assinatura do Termo de Convênio, com cópia de documento que lhe confere tais poderes. Além disso, é necessário enviar contrato social e comprovante de credenciamento pelo Ministério da Educação.

Para maiores informações, o Setor de Estágio pode ser contatado pelo telefone 3301-3730 e pelo e-mail prse-sest@mpf.mp.br.

Confira aqui o Aviso Público publicado no Diário Oficial no dia 26/02/2021.

Ministério Público Federal em Sergipe