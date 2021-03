Fundação Mamíferos Aquáticos apresenta miniexposição com peças do acervo e produtos









01/03/21 - 09:34:52

Até o dia 14 de março, crianças, jovens e adultos têm a oportunidade de conhecer curiosidades sobre a vida marinha, adquirir itens da FMA Store e contribuir com os trabalhos da organização social sem fins lucrativos

Você sabia que até 2050 poderá haver mais plástico do que peixes nos oceanos? A estimativa preocupa especialistas de todo o mundo, inclusive a equipe da Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA), que há 31 anos atua na conservação do meio ambiente, tendo como foco principal os mamíferos aquáticos e seus habitats.

Buscando conscientizar a população sergipana sobre a importância da preservação dos ecossistemas para a sobrevivência de todas as espécies, inclusive a humana, o Shopping Jardins apresenta uma miniexposição da FMA. Até o dia 14 de março, as famílias que visitam a Praça de Eventos Ipê podem conferir curiosidades sobre os mamíferos aquáticos e adquirir produtos da FMA Store, contribuindo assim com a manutenção dos projetos da fundação.

No local estão alguns dos resíduos que já foram encontrados no interior de animais resgatados e reabilitados pela instituição, além de um esqueleto de tartaruga marinha e um feto de boto-cinza. Outro elemento que chama a atenção é o lobo-marinho empalhado, da espécie Arctocephalus tropicalis.

O animal foi resgatado pela FMA no Rio Vaza-Barris em 2013, nas proximidades da Ponte Jornalista Joel Silveira, que liga Aracaju ao município de Itaporanga D’Ajuda. “Ele estava debilitado e, apesar de todo esforço da equipe, foi a óbito. Após a equipe de veterinários realizar o procedimento de necropsia, a pele do animal passou pelo processo de taxidermia (empalhamento) para ser utilizado em ações de educação ambiental”, relata a bióloga Fabíola Fonseca.

A Fundação Mamíferos Aquáticos

A miniexposição conta também com produtos e suvenires da FMA Store, como pelúcias, chaveiros, camisetas, canecas, canudos reutilizáveis, talheres de bambu, livro sobre a vida marinha e cadernos de atividades infantis. Todos os recursos provenientes da venda dos itens são direcionados à manutenção dos projetos realizados pela organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

Desde 1989, a FMA atua nacionalmente com atividades que envolvem manejo e pesquisa científica, estudando os efeitos antropogênicos nos recursos marinhos, e com parcerias e ações colaborativas que promovem mudanças socioambientais. A instituição também está inserida no apoio à construção e execução de políticas públicas e marcos regulatórios. O projeto Viva o Peixe-Boi Marinho é um dos trabalhos da organização de maior destaque em Sergipe, sendo responsável pelo monitoramento do peixe-boi Astro e, mais recentemente, do Tupã.

‘O Fantástico Mundo Marinho’

A exposição da FMA integra a programação ‘Mundo Marinho’ no Shopping Jardins. Até 29 de março, toda a família tem a oportunidade de curtir também a mostra internacional com esculturas animatrônicas de animais que habitam o fundo do mar e a exposição do Projeto Tamar na Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo, além de painéis temáticos e interativos na Praça de Eventos Orquídea.

O acesso é gratuito e as atrações estão abertas à visitação durante todo o horário de funcionamento do shopping – de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.

Miniexposição da Fundação Mamíferos Aquáticos

O quê? Exposição e venda de produtos e suvenires da organização sem fins lucrativos que atua na conservação do meio ambiente, tendo como foco os mamíferos aquáticos e seus habitats. A atração integra a programação ‘Mundo Marinho’ no Shopping Jardins, com esculturas animatrônicas, painéis temáticos e interativos e mostra do Projeto Tamar.

Quando? Até 14 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. ‘O Fantástico Mundo Marinho’ segue até 29 de março.

Onde? Exposições na Praça de Eventos Ipê e Painéis temáticos na Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br.

Da assessoria

Foto: Divulgação