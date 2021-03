Matrícula online para ingresso nas escolas municipais começa nesta segunda









01/03/21 - 09:55:56

Inicia nesta segunda-feira, 1º, e segue o dia 9, s matrículas para o ano letivo 2021 da rede municipal de ensino de Aracaju. Como acontece desde 2018, o processo de solicitação se dá através do Portal da Matrícula Online. Após a solicitação, a vaga será efetivada com a entrega da documentação na unidade de ensino escolhida, mediante agendamento prévio com a direção.

Esta é a terceira fase do processo de matrícula; já foram finalizadas as etapas de renovação e de transferência interna. “Agora é a vez de matricular aqueles alunos que estão iniciando a vida escolar ou que vêm de outras redes de ensino”, explica a secretária municipal da Educação, Cecília Leite.

A implantação e aperfeiçoamento da matrícula online faz parte do processo de modernização da educação municipal encabeçado pela Prefeitura de Aracaju e executado pela Secretaria Municipal da Educação (Semed).

“Essa mudança dá dignidades aos pais dos alunos, que não precisam mais ficar dias em filas para consegui uma vaga. Agora, tudo é prático, rápido e sem aglomeração, o que se tornou ainda mais importante neste momento de pandemia”, enfatiza Cecília.

Entrega da documentação

O prazo de solicitação da matrícula vai até o dia 9, mas a entrega da documentação exigida pode ser feita até o dia 12. Para isso, é necessário ligar para a unidade educacional escolhida e agendar o horário para a entrega.

“Essa medida foi adotada para evitar aglomerações e para melhor gerenciar o processo. É importante reforçar que só após a entrega dos documentos a matrícula será confirmada”, explica Cecília Leite.

Os documentos exigidos para efetivação da matrícula são: cópia do RG e do CPF do responsável ou do aluno (quando maior de idade); comprovante de residência atualizado com CEP; Guia de Transferência da escola de origem ou uma Declaração Escolar, com prazo de 30 dias; Termo de Responsabilidade com todas as informações prestadas, que também precisa ser assinado e datado; 3 fotos 3×4. Para alunos da Educação Infantil, é exigida a cópia do Cartão do SUS. As crianças até seis anos devem apresentar, ainda, o Cartão de Vacinação atualizado.

Para atender os pais no período da matrícula, a Semed montou um call center para repassar as informações necessárias e esclarecer eventuais dúvidas. O atendimento é feito pelos números 3179-1574 ou 3179-1538, e ainda pelo WhatsApp 98106-2969, das 7h30 às 17h, durante o período de funcionamento do portal.

AAN