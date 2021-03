OITO IDOSOS DO ASILO RIO BRANCO SÃO INTERNADOS COM COVID-19 EM ARACAJU









01/03/21 - 12:32:47

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou nesta segunda-feira (1º) que oito idosos moradores de um asilo de Aracaju foram hospitalizados após testarem positivo para Covid-19.

Todos já receberam as duas doses de CoronaVac, sendo que a segunda dose foi aplicada no dia 8 de fevereiro. A secretaria alertou que, de acordo com o Instituto Butantan, laboratório responsável pelo imunizante, o tempo necessário para proteção pode ocorrer em até um mês após aplicação da segunda dose, e que a vacina somente abranda sintomas e diminui risco de complicações.

A SMS afirmou que tomou conhecimento de casos suspeitos no Asilo Rio Branco na terça-feira, dia 23, por meio de vias não oficias, quando enviou equipes do Aracaju Para a Vida para avaliar e realizar testes RT-PCR nos idosos e funcionários.

A SMS reforça a necessidade do uso de máscaras e a manutenção dos cuidados básicos de higienização, mesmo após o recebimento da segunda dose, para todos (idosos e trabalhadores).