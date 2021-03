PM APREENDE DROGAS E PRENDE HOMEM APÓS SUA PRÓPRIA MÃE DENUNCIÁ-LO









01/03/21 - 05:01:31

Policiais militares da 3ª Companhia Independente do 11° Batalhão da Polícia Militar (3ª Cia/11º BPM) foram acionados por uma mulher alegando que seu filho estava mantendo drogas ilícitas dentro de casa. O suspeito havia ameaçado punir a mãe, caso ela ou os irmãos menores chamassem a polícia. O fato ocorreu na tarde do último domingo, 28, no povoado Piçarreira, zona rural de Tomar do Geru.

A denunciante, mesmo sob ameaça, fez a denúncia e os policiais estiveram em sua casa. No local, apreenderam quase meio quilo de maconha, porém, o suspeito não estava no local. Os PMs ainda deram orientações à família e encaminharam o caso para a delegacia da cidade.

O suspeito acabou sendo preso durante a madrugada e foi conduzido à Delegacia Plantonista em Lagarto.

Fonte e foto SSP