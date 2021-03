Prefeitura aumentará em 90% quantitativo de leitos covid-19 na rede de saúde









01/03/21 - 12:59:01

Por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura de Aracaju está ampliando o quantitativo de leitos de enfermaria exclusivos para pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Estão sendo instalados cinco leitos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Fernando Franco e 20 leitos no Centro de Atenção Psicossocial – Caps Jael. Além disso, serão contratados mais 15 leitos no Nestor Piva e mais quatro no São José. Dessa forma, a rede passará dos atuais 49 leitos para 93.

A previsão para abertura dos leitos no Caps Jael, localizaod no bairro Dom Luciano, é esta semana. Lá, serão 20 leitos de enfermaria, com cinco respiradores de suporte. Atualmente, a rede conta com 49 leitos.

São 19 leitos em operação no Hospital Fernando Franco, unidade que passará a dispor de 24 leitos (19 enfermarias e seis poltronas); no Hospital Municipal Nestor Piva, atualmente com 15 leitos, serão ofertados 30 (20 enfermarias, sete poltronas e três estabilizações); e no São José, aos 15 de enfermaria serão acrescidos mais quatro, totalizando 19 leitos.

De acordo com a secretária da Saúde, Waneska Barboza, a abertura de leitos objetiva evitar uma uma sobrecarga no sistema de saúde da capital. Os novos leitos terão toda a estrutura para atender pacientes em casos críticos, com equipe médica e de enfermagem.

“Nosso intuito é munir a população de mais opções de leitos contra a covid-19. É uma medida preventiva, como sempre fizemos, desde a primeira onda. Temos o cuidado de tentar disponibilizar um maior número de leitos possível, para que a nossa população não enfrente filas de espera para atendimento”, explica.

Instalação dos novos leitos

De acordo com o gerente de obras e manutenção predial da SMS, Íkaro Artur Aragão, estão sendo adequados os espaços tanto do Hospital Fernando Franco, para receber os cinco leitos, quanto do Caps Jael.

“No Fernando Franco, estamos concluindo um banheiro, terminando a colocação do piso de alta resistência e a pintura. Já no Caps, os móveis já chegaram, fizemos a revisão da cobertura, das esquadrias, e das redes elétrica e hidrossanitária. O próximo passo é a instalação das redes de gases medicinais, nas duas Unidades. A previsão de conclusão das instalações dos leitos é até o dia 13 deste mês”, enfatiza.

Foto assessoria

Por Tirzah Braga