SENAR/SE ABRE SELEÇÃO PARA ASSISTENTE DE SECRETARIA EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA









01/03/21 - 09:41:10

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE abriu seleção para assistente de secretaria no município de Nossa Senhora da Glória. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira, 4.

O assistente de secretaria atuará no Escritório Regional do Senar/SE. A jornada de trabalho é de 30 horas (terça a sábado) com regime de contratação por tempo determinado. A remuneração é no valor de R$ 1.200,00.

O candidato que não for pessoa jurídica ou MEI, caso seja aprovado, será dado um prazo de uma semana para que ele possa providenciar o cadastro CNPJ e emissão das certidões negativas. Mais informações sobre as etapas e requisitos para a vaga no edital disponível no site www.senarsergipe.org.br.

Por Adriana Freitas