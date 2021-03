Setransp diz que o transporte público coletivo continua a operar nesta segunda









01/03/21 - 13:22:50

O Setransp informa que o serviço de transporte público coletivo continua a operar nesta segunda-feira, 1º, normalmente com o apoio da Polícia Militar, Policiamento da Capital e da Guarda Municipal. Contudo há um reforço estratégico das Polícias e do setor de transporte para inibir as ameaças de novos atos de vandalismo ou de tentativa de impedimento da prestação do serviço que é essencial, resguardando os funcionários e usuários do sistema de transporte.

Nos dois últimos manifestos foram mais de 370 ônibus vandalizados, ultrapassando o prejuízo de R$ 150 mil para reparos. Mas as empresas buscaram recuperar todos os ônibus e, no momento, 86% da frota está circulando. O Setransp lamenta as tentativas de impedimento ao direito à mobilidade dos passageiros, principalmente diante do acordo firmado com a representação da categoria dos rodoviários retomando benefícios como plano de saúde e ticket alimentação.

Ascom Setransp