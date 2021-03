TRT20 REALIZA CONSULTA PÚBLICA PARA DEFINIÇÃO DE INICIATIVAS PARA 2021

Com o início do ciclo de planejamento 2021-2026, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) realiza, até o dia 4/3/2021, consulta pública com o objetivo de colher sugestões de iniciativas que promovam o cumprimento das metas nacionais em 2021.

A pesquisa faz parte do processo de Planejamento Estratégico Participativo do Tribunal, sendo a primeira etapa de definição das ações para que as metas nacionais sejam cumpridas.

A consulta destina-se a magistrados, servidores, advogados, membros do Ministério Público e demais cidadãos.

As sugestões de iniciativas serão apreciadas durante as oficinas do Planejamento Estratégico Participativo (PEP 2021), que acontecerão no mês de março/2021. Aquelas que venham a ser aprovadas integrarão o rol de iniciativas estratégicas do TRT20.

A consulta pública pode ser encontrada no site do TRT da 20ª Região (menu Serviços > Participação Popular > Processos Participativos > Consultas Públicas).

Para participar, clique aqui!