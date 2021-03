Vacinação acima de 80 anos: saiba como se cadastrar para acesso ao drive-thru









01/03/21 - 11:07:29

A Prefeitura de Aracaju dará continuidade, a partir desta terça-feira, dia 2, à campanha de vacinação contra covid-19, agora para idosos de 80 a 89 anos de idade. Para ter acesso ao drive-thru que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montou no Parque da Sementeira, é necessário apresentar o código de validação gerado pelo sistema de Cadastro VacinAju.

O formulário de cadastramento pode ser acessado através do link https://abre.ai/cadastrovacinaju ou do banner ‘Links Úteis’, na página inicial do site da Prefeitura.

Ao acessar o portal, o cidadão deve preencher um formulário com dados pessoais, como endereço, nome completo, CPF e nome do responsável pelo idoso, seguido do anexo do comprovante de residência, documento de identificação do idoso.

No caso dos acamados, relatório médico também deve ser anexado, no campo “outro”. A imunização neste caso será feita na residência do idoso, por uma equipe de Saúde da Família.

Com o cadastro finalizado, equipes da Secretaria da Saúde de Aracaju farão a validação, a partir da qual será emitido um código de acesso, indispensável para que a vacinação ocorra.

O novo calendário funcionará da seguinte forma. Entre os dias 2 e 5 deverão ser vacinados os idosos entre 85 e 89 anos. De 8 a 12, aqueles entre 83 e 84 anos. E por fim, entre os dias 15 e 19, os aracajuanos entre 80 e 82 anos.

Além do drive-thru, a vacina também será disponibilizada em 40 Unidades Básicas de Saúde. Aqueles que optarem pela imunização nas UBS, devem se dirigir à unidade mais próxima da residência, portando o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Caso o idoso não possua, poderá apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência para se cadastrar na hora.

Foto: Marcelle Cristinne