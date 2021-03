Vacinas contra a Covid-19 chegam a todos os 75 municípios









01/03/21 - 11:50:37

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) enviou para os 75 municípios sergipanos as vacinas contra a Covid-19 para a imunização de idosos com idade entre 80 e 89 anos, bem como para os trabalhadores da saúde. A expectativa do diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, é de que nas próximas três semanas a vacinação deste público seja concluída. A logística da distribuição segue o modelo das remessas anteriores, ou seja, as doses são entregues nas sedes das Regiões de Saúde.

A vacinação começa nesta terça-feira, 02, e a sua velocidade depende muito do tamanho do município, como ressalta Marco Aurélio, salientando que o quantitativo de doses destinado a cada município segue a estimativa do Censo Demográfico. “No entanto, cada município está cadastrando a sua população de idosos e nos enviando o quantitativo real para que possamos fazer nas próximas semanas o ajuste no envio de doses”, disse o diretor, salientou Marco Aurélio que um percentual de doses da vacina foi distribuído para a imunização dos trabalhadores de saúde e assim será até que todos sejam vacinados.

Marco Aurélio enfatizou que o país vive uma fase de intensa transmissão da Covid-19 e em Sergipe há sinais de aumento de casos que precisam de internação, com maior incidência na rede privada. Segundo ele, embora os hospitais tenham ampliado o número de leitos, têm estado com a ocupação próxima aos 100%. Na rede SUS, a ocupação gira em torno de 60%. “Mas, sabemos que a Covid ocorre de forma explosiva se as medidas de controle individual não forem tomadas. Estamos em alerta e tentando identificar ações que melhorem o acesso à rede hospitalar daqueles que precisam e avaliando uma possível necessidade e possibilidade de ampliação de leitos”, informou.

Marco Aurélio destacou que é fundamental que as ações individuais aconteçam. “Que as pessoas não precisem esperar um decreto que diga que temos que usar máscara o tempo todo e que não devemos frequentar aglomerações”, concluiu.

Cronograma de Vacinação

A vacinação começa na próxima terça-feira, 2, em todos os municípios, com o seguinte cronograma: entre os dias 2 e 5 de março, serão vacinados os idosos com idades de 85 a 89 anos; na semana do dia 8 até o dia 12, a faixa etária de 83 e 84 anos; e na semana seguinte, de 15 a 19 de março, idosos de 80 a 82 anos.

A vacinação dos trabalhadores da Saúde continua até o estado alcançar os 100% de cobertura desse público alvo.

Foto: Flávia Pacheco

Ascom/SES