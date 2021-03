Belivaldo participa de reunião de governadores com Arthur Lira a busca de vacinas e que cheguem mais rápido a Sergipe









02/03/21 - 19:38:05

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse, nesta terça-feira (02) “que o trabalho de busca por mais vacinas e que cheguem o mais rápido possível em Sergipe não para”! Adiantou que “com este objetivo e outras pautas, como a manutenção do orçamento para a Saúde, do auxílio emergencial e por mais leitos de UTI Covid em todo o Brasil, participei remotamente, com governadores e representantes de 21 estados, mais o Distrito Federal, de reunião com o presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira”.

– Nesta manhã, representantes do Fórum de Governadores visitaram as instalações da farmacêutica União Química, responsável pela produção do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) da vacina russa Sputnik V. Quanto mais vacinas seguras e eficazes disponíveis melhor, independente do laboratório, e por isso estamos buscando a autorização emergencial do imunizante pela Anvisa para que ele possa ser fabricado em escala comercial, anunciou Belivaldo.

Acrescentou que o presidente da Câmara Federal mostrou-se aberto e solícito a todas as nossas pautas e se colocou à disposição para a aprovação das propostas, especialmente da PEC Emergencial, para retomada do auxílio e para agilizar a liberação de emendas para recursos que são essenciais para todo o povo brasileiro neste enfrentamento da pandemia.