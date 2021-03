Campeonato Sergipano de Kart 2021 inicia neste sábado, 6 de março









02/03/21 - 14:24:37

Os motores vão roncar na Orla de Atalaia! A primeira etapa do Campeonato Sergipano de Kart 2021 será realizada neste sábado, 6 de março, a partir das 13 horas, no Kartódromo Emerson Fittipaldi. Este ano são cinco categorias em disputa: Cadete, F4 A, F4 B, F4+ e 125 cilindradas. A expectativa é a participação de mais de 30 pilotos de todo o nordeste.

Ao todo serão realizadas sete etapas do estadual, de março a novembro. O campeonato ainda terá um atrativo a mais já que em maio será realizada a Copa Nordeste de Kart em Aracaju com organização da Confederação Brasileira de Automobilismo e participação de pilotos de todo o Brasil.

“Estamos com uma ótima expectativa para 2021 com a realização das competições e o fortalecimento do kartismo sergipano com novos associados e muita gente vindo de fora para participar. Com certeza serão grandes e bonitos eventos”, destaca Renan Tavares, presidente da Associação Sergipana de Kart.

As etapas do campeonato ainda não poderão ter o acesso do público e serão apenas para os pilotos e seus mecânicos. Todos os protocolos de segurança serão obedecidos como o distanciamento social, utilização de máscaras e higienização redobrada com uso de álcool gel.

Fonte e foto FM assessoria