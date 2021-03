Deputado Zezinho Guimarães diz que lockdown não resolve









Após dados divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, que destaca que Sergipe está entre os estados brasileiros que menos tem vacinado contra a Covid-19, o deputado Zezinho Guimarães disse que há morosidade na vacinação em Sergipe. O parlamentar também disse que não vê solução na adoção do lockdown como forma de frear a disseminação da doença (Covid-19) em Sergipe.

“Acho que lockdown não resolve e o que resolve mesmo e que o Estado precisa, urgentemente, é capitanear o processo de vacinação. É preocupante que Sergipe receba a vacina e fique na última colocação de pior condição de vacinação. E quem quiser dizer ao contrario disto é querer agradar o rei. Tem que ter vacinação de manhã, de tarde e de noite, estamos numa pandemia e isso não é brincadeira”, declarou Zezinho Guimarães.

Zezinho abre um parágrafo para falar sobre a Economia de Sergipe, ressaltando que há um diagnóstico sendo levantado pela instituição Dom Távora sobre o plano de desenvolvimento do Estado. “Hoje é o Dia Nacional do Turismo e quero dizer que essa Casa fez estudo e contratou a Fundação Dom Cabral para apresentar o plano de desenvolvimento de Sergipe. Aguardamos o resultado desse trabalho para que Sergipe conheça os resultados e assim fortalecer a Economia do Estado”.

Disto isso, o parlamentar declarou que não fosse o apoio financeiro do Governo Federal ao Estado de Sergipe, o estado de Sergipe estaria em uma grave situação. “Se não fosse os repasses federais estávamos fritos. É verdade que o presidente Bolsonaro trouxe muito dinheiro para Sergipe, ele trouxe sim, e muito. Qual o problema? Teve a suspensão de dívidas, e com isso o estado deixou de pagar mais de 400 milhões”, disse Zezinho.

O parlamentar também apontou outros verbas enviadas ao Estado por meio do Governo Federal como forma de apoio financeiro para o Estado de Sergipe. Esses valores não ajudam não é? Só porque é o Bolsonaro? O Estado de Sergipe empobreceu sua economia. No ano passado a receita caiu e muito e hoje está o ICMS é de 27%, estado empobreceu. A gente precisa acordar, sair do comodismo para atacar os problemas de Sergipe.”, analisou.

