EDUCAÇÃO PERMANENTE: FUNESA DISCUTE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA









02/03/21 - 17:07:09

Com a perspectiva de apoiar a gestão municipal de Itabaianinha no fortalecimento das estratégias de educação permanente em saúde, a diretoria da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) recebeu, na segunda-feira (1º), a secretária de saúde de Itabaianinha, Ingrid Alicia, para firmar uma parceria com foco na implementação das ações e serviços já desenvolvidos no município.

De acordo com Ingrid, a parceria é extremamente importante para o município e que o diálogo foi enriquecedor, pois desenvolveu o olhar para a valorização da educação permanente. “É uma grande satisfação conhecer a potência de uma instituição como a Funesa, que tem estrutura técnica para nos dar suporte. É um momento feliz e oportuno para nós de Itabaianinha, pois a ideia é contemplar os anseios dos trabalhadores e profissionais da saúde do município com a oferta desse serviço”, ressaltou.

A secretária complementa que é um momento de somar esforços. “Já vislumbro essa oportunidade de capacitação das categorias da saúde, para que possamos fortalecer esse trabalho em rede no município. Acolhemos e enxergamos as necessidades dos profissionais; e conseguimos discutir e elencar questões importantes, que eu acredito que fará um diferencial relevante aos usuários, na ponta”.

Para a diretora geral da Funesa, Lavínia Aragão, o órgão dará o apoio necessário. “Ficamos felizes em receber a secretária municipal de saúde de Itabaianinha. A agenda foi aberta, as tratativas foram iniciadas e a gente espera contribuir com a gestão municipal, com o fortalecimento do SUS e com as ações e serviços de saúde”, afirmou.