EMENDA DO DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL BENEFICIA ESTRUTURA DO GETAM









02/03/21 - 05:26:04

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC), a pedido dos colegas de farda do Grupo Especial Tático de Motos (GETAM), apresentou uma emenda para melhorar a segurança do quartel do GETAM, aumentando a altura do muro, melhorando a segurança dos policiais em seu local de trabalho.

A emenda de autoria do Capitão Samuel, tem com objetivo, que os quartéis tenham apoio financeiro para custear as obras e manutenção dos quartéis, o valor que é de 26 mil reais, irá ajudar a melhorar a estrutura da polícia, para que haja um melhor desempenho da corporação.

“Esse dinheiro, já está disponível para que o comandante da polícia, possa fazer a obra do muro do GETAM, assim como em outros locais da polícia, que necessitam de melhorias na estrutura física e com isso beneficiando os nossos colegas que trabalharão com mais segurança nos quartéis,” frisou o deputado.

Hoje, o GETAM tem um trabalho relevante na sociedade sergipana, voltado para a prevenção de atos delituosos praticados por motociclistas, além de trabalhar na fiscalização do trânsito em nossa cidade.

Blog Espaço Militar (Patrícia França)