GUSTINHO DEFENDE CHEGADA DE MAIS VACINAS E RETOMADA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL









02/03/21 - 05:04:17

Vice-líder do Governo na Câmara, o deputado Gustinho Ribeiro (Solidariedade) celebrou, nesta segunda-feira (1º), a informação de que o governo vai entregar 140 milhões de vacinas nos meses de março, abril e maio. O assunto foi tratado em reunião, no último domingo, 28, do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), além dos ministros da Saúde, Economia, Casa Civil e Secretaria Geral.

“Muito importante esta união do Legislativo com o Executivo. Todos juntos em defesa do Brasil nesta luta contra a pandemia da Covid-19, para que a gente possa vacinar o quanto antes toda a população e a vida volte à normalidade. Desta forma, poderão ser tomadas efetivamente as medidas para que a economia volte a funcionar e progredir plenamente, reduzindo os impactos em todos os setores, principalmente nos mais afetados”, destacou Gustinho Ribeiro.

Também ficou acertado na reunião o pagamento do auxílio emergencial, que deve ser no valor de R$ 250 até o mês de junho. “As famílias mais vulneráveis voltarão a receber o auxílio financeiro do Governo Federal com total apoio do parlamento. É uma importante medida para amenizar as dificuldades enfrentadas por milhares de brasileiros por conta da pandemia”, ressaltou o parlamentar sergipano.

Fonte e foto assessoria