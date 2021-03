LBV inicia entrega de kits pedagógicos a milhares de estudantes no Brasil









Nesta sexta-feira (5/3), das 9 às 15h30, de forma organizada para evitar aglomeração e mantendo distanciamento social e todos os cuidados de higiene, a Legião da Boa Vontade (LBV) fará a entrega de 560 kits pedagógicos a crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade social em Aracaju/SE.

Criança Nota 10

A ação faz parte da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro!, promovida pela LBV em todo o Brasil, com o objetivo de apoiar as famílias que não têm recursos para a compra dos itens escolares e de incentivar os estudantes a continuar os estudos, mesmo nestes tempos de pandemia do novo coronavírus.

O público-alvo dessa ação solidária são crianças, adolescentes, jovens e adultos que estudam nas escolas (Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio e EJA – Educação para Jovens e Adultos) da LBV; atendidos pelos serviços e programas dos Centros Comunitários de Assistência Social da Instituição; e também pessoas assistidas por entidades parceiras, assessoradas pela Legião da Boa Vontade.

Em todo o país, serão entregues 25 mil kits em dezenas de municípios brasileiros. Cada kit é composto de itens de acordo com a faixa etária dos estudantes e contém estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, régua, entre outros.

Covid-19

Vale ressaltar que, desde o início da pandemia, em março de 2020, nas unidades socioeducacionais da LBV, que atendem crianças, adolescentes e jovens, a Instituição vem prestando o apoio necessário às famílias para que os filhos participem das atividades propostas, continuem os estudos e tenham a garantia e a proteção de seus direitos. Entre os benefícios, a LBV faz a entrega de apostilas e material impresso, com atividades lúdicas e/ou pedagógicas a serem realizadas em casa, de forma remota, e também oferta às famílias cestas de alimentos, cestas verdes e kits de higiene e de limpeza, de modo que não falte o alimento tão necessário neste momento de desafios e para que todos também consigam se proteger do novo coronavírus.

