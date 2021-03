Padre Inaldo decide incluir Socorro em Consórcio Público para compra de vacinas contra o Covid-19









02/03/21 - 09:48:32

O prefeito Padre Inaldo se reuniu, através de videoconferência, com mais de 300 prefeitos do país para discutir sobre a instituição de Consórcio Público para aquisição de vacinas contra a Covid-19.

Mesmo sendo de responsabilidade do Governo Federal a imunização dos brasileiros, nesse momento de extrema urgência é preciso somar esforços para acabar com essa pandemia que tanto tem afetado a saúde do nosso povo. Além disso, sabe-se também que a retomada da economia e das atividades de forma segura estão diretamente ligadas à imunização da população.

“Não podemos deixar que essa pandemia se torne uma endemia, por isso nosso município vai aderir ao consórcio para que possamos estar preparados e alcançar resultados positivos com a ampliação da vacinação,” frisou Padre Inaldo.

É importante destacar também que o consórcio dará suporte aos municípios, caso o Governo Federal não consiga suprir a demanda nacional.

Durante a reunião, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) definiu os trâmites para que o consórcio seja instituído até o dia 22 de março. Quem aderir ao consórcio terá vantagens como redução da carga tributária, poder de antecipação da compra, menos burocracia, entre outras.

Participaram também da da reunião, os secretários Enock Ribeiro (Saúde) e Hallison Sousa (Planejamento).

Fonte e foto assessoria