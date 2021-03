Preso homem que estuprou casal mulheres, roubou objetos e anunciou em site de vendas









02/03/21 - 11:50:39

Equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam um homem autor de estupro contra um casal de mulheres em Aracaju. O crime foi praticado por dois suspeitos no último dia 4 de fevereiro, no bairro Jardim Centenário, na Zona Norte da capital. Após a ação criminosa, eles ainda roubaram objetos da casa das vítimas e os anunciaram em um site de vendas. A prisão de um dos autores do crime ocorreu na manhã desta terça-feira, 2, no bairro São Conrado.

De acordo com a delegada Renata Aboim, dois homens armados, com revólveres, chegaram na casa das vítimas e as obrigaram a entrar na residência. Em seguida, eles praticaram o estupro e roubaram objetos da casa das próprias vítimas. Os itens foram anunciados em um site de vendas, o que possibilitou a identificação de um dos investigados, que foi preso nesta terça-feira.

As buscas seguem para chegar à localização do segundo autor do crime e estão sendo conduzidas pela Polícia Civil. Informações e denúncias que levem à identificação do segundo suspeito, que encontra-se foragido, podem ser direcionadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Informações e foto SSP