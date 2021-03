Ricardo Marques: “Quero saber se está no plano desta gestão fazer a licitação do transporte”









02/03/21 - 17:01:37

Durante o uso do Pequeno Expediente na Câmara Municipal de Aracaju, nesta terça-feira (02), o vereador Ricardo Marques (Cidadania) falou sobre os problemas recorrentes e cobrou novamente a licitação do transporte público de Aracaju.

O vereador questionou se há realmente a intenção da gestão municipal em fazer essa licitação. “A pergunta que eu faço é se existe no plano estratégico da prefeitura fazer a licitação do transporte público de Aracaju nesta gestão. Se sim, quando vai fazer? Ninguém fala sobre isso”.

Para o parlamentar, a prefeitura perdeu o controle da situação e do sistema de transporte integrado. “Tenho visto em entrevistas na imprensa o sindicato dos donos de empresa se manifestando, eles são apenas concessionários. A prefeitura deve retomar o controle do sistema. É a prefeitura de Aracaju quem deve definir se coloca ou se tira as linhas, é quem deve coordenar, fiscalizar, regular o sistema e fazer a licitação do transporte público com urgência”, avaliou.

Ao final, o vereador Ricardo Marques pediu a ajuda dos demais parlamentares para resolver esse problema que atinge diversos cidadãos aracajuanos. “Eu clamo a prefeitura de Aracaju para que a administração municipal volte a assumir o controle do sistema integrado de transporte de Aracaju, que faça a licitação, que visite os terminais para ver a situação das pessoas que mais precisam. E que nos receba, nós vereadores temos várias sugestões para tentar ajudar e acalmar essa situação caótica”, concluiu.

Fonte e foto assessoria