Sergipe recebe programação de movimento internacional sobre transtornos









02/03/21 - 10:46:48

Circuito de lives gratuitas começa nesta terça-feira (02) e vai até sexta-feira (05).

A National Eating Disorders Association (NEDA) que tem sede nos Estados Unidos é considerada a maior organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar indivíduos e famílias afetadas por transtornos alimentares e promove a (#NEDAwareness), uma Semana Nacional de Conscientização sobre Transtornos Alimentares, que no nosso país ganhou o nome de #NedaWeekBrazil. Em Sergipe a programação que também abordará o Dia Mundial da Obesidade, que acontece no próximo dia 04, está sendo desenvolvida pela Clínica Physis com um circuito de lives gratuitas que vai desta terça-feira (02) até sexta-feira (05) sempre às 19h00 no Instagram: https://www.instagram.com/physissaudearacaju/ . Psicólogas e nutricionistas debaterão sobre os diversos assuntos ligados ao tema com apresentação do jornalista, repórter e apresentador Rodrigo Alves.

O objetivo do projeto é chamar a atenção para os transtornos alimentares, educando o público, espalhando uma mensagem de esperança e colocando recursos vitais nas mãos dos necessitados. A pandemia de covid-19 tem agravado essa situação em todo o mundo.

Confira a programação:

02/03 Como prevenir problemas de imagem corporal nas crianças e adolescentes?

Com Adelle Moade- Psicóloga.

03/03 Quando a fome se torna medo e culpa!

Com Andressa Campos- Nutricionista.

04/03 “Engordei e agora? Desespero e emagrecimento”.

Com Lorena Lins- Psicóloga.

05/03 Iceberg do emagrecimento: o que não percebemos por trás das dietas

Com Edines Moreira Alves- Nutricionista.

Fonte e foto: Jornalista Rodrigo Alves.