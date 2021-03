Serviço de chatbot chega ao transporte público para atendimento ao Mais Aracaju









02/03/21 - 12:25:57

Além de sugestões, a “Val” fará atendimento em tempo real para ajudar o usuário no acesso à bilhetagem eletrônica do Transporte Público

Diante do volume crescente de usuários do cartão Mais Aracaju no transporte público coletivo de Aracaju e da região metropolitana, a Aracajucard estudou formas de poder atender o público de uma maneira prática, rápida e acessível. Logo, sua equipe de tecnologia criou a “Val”, um serviço de chatbot, atendente virtual, cujo nome é inspirado no validador da bilhetagem eletrônica.

A Val chega ao sistema de transporte público para atender as demandas básicas, sanar dúvidas e dar diagnósticos em tempo real para as pessoas que utilizam os serviços do cartão. Com a chegada da pandemia da Covid-19, usar a bilhetagem eletrônica se tornou uma das opções mais seguras no último ano para o público usuário do Transporte Público Coletivo. Isso porque com a propagação do Coronavírus, estudos confirmaram que o dinheiro é um dos vetores mais perigosos de contágio, podendo ficar nas cédulas por até cinco dias, passar de mãos e mãos e contaminar mais pessoas.

Desta forma, o Cartão Mais Aracaju tem sido cada vez mais utilizado, já são quase 80% dos passageiros do sistema de transporte que utilizam a bilhetagem eletrônica e o objetivo do setor é aumentar esse percentual, para reduzir em quase nada o fluxo de dinheiro nos ônibus – contribuindo assim, com a saúde pública e a segurança.

Foram mais de 50 mil cartões Mais Aracaju Pré-pagos adquiridos somente em 2020, através de rede de vendas que não para de se expandir. Para usar a Val, é bem simples! A pessoa precisa ter um uma conta no WhatsApp, adicionar o contato dela e chamar a Val no chat. Dessa maneira, a Val dará ao usuário todas as opções de atendimento dos cartões da rede de bilhetagem eletrônica.

A Val apresenta várias opções de serviços ligados aos cartões Mais Aracaju e o usuário escolherá o que ele deseja. A partir desta quinta-feira, 25, os usuários já poderão acessar o chat pelo número +55 (79) 3045-2550.

Para o diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio, a Val vai diminuir etapas e facilitar o acesso aos serviços.

“Quando se perdia um cartão, a pessoa tinha que ligar para a Central, pedir o bloqueio e solicitar a segunda via. Após recebê-lo, o usuário tinha que ligar de novo e fazer o desbloqueio. Agora, ele pode estar onde ele quiser, por exemplo, na praia. Perdeu o cartão, vai no WhatsApp da Val e solicita por lá mesmo. E ainda faz desbloqueio do cartão, emitir o boleto para pagar a segunda via, ou seja, só vantagens. A Val estará disponível os sete dias da semana por 24 horas. Ou seja, o usuário pode entrar na hora que quiser, fazer suas solicitações e consultas!”, explica.

Através da Val é possível:

– Consultar cartão;

– Bloquear cartão

– Desbloquear o cartão

– Solicitar/ Pagar o boleto 2ª via

– Dúvidas Frequentes

