Sheyla Galba denuncia falta de medicamentos para tratamento de linfoma e carcinoma









02/03/21 - 14:12:50

Em discurso durante a Sessão da Câmara Municipal de Aracaju, nesta terça-feira (02), a vereadora Sheyla Galba (Cidadania) denunciou mais uma vez a falta, no Hospital João Alves Filho, dos medicamentos Bleomicina e Dacarbazina, utilizados na quimioterapia de pacientes com linfoma e carcinoma.

“O tratamento é imprescindível para estas pessoas terem uma sobrevida com mais qualidade e dignidade. O câncer não espera. Por isso, buscamos o diálogo com o Hospital João Alves e recebemos a informação de que a Secretaria de Saúde havia sido notificada com antecedência sobre os medicamentos”, destacou a vereadora.

Sheyla Galba destacou que, de acordo com nota enviada pela secretaria à imprensa, a falta dos medicamentos ocorreu por conta da pandemia, pois algumas empresas atrasaram a entrega de medicamentos e insumos em virtude da logística de distribuição em meio à crise do novo coronavírus, bem como a falta de matéria-prima para fabricação de alguns medicamentos.

“O que me causa estranheza é que na mesma nota a SES afirma que está fazendo uma força-tarefa para agilizar o processo de compra dos dois medicamentos oncológicos e regularizar o abastecimento para que não haja danos maiores aos pacientes. Porém, se o atraso foi por conta das situações expostas anteriormente, como isso vai funcionar. São duas respostas que deixam as pessoas sem entender. Enquanto isso, os pacientes estão precisando muito dos medicamentos”, enfatizou a parlamentar.

Outros temas

Ainda no pronunciamento, a vereadora Sheyla Galba solicitou que a Prefeitura de Aracaju, por meio da SMTT, organize o trânsito nas feiras livres, a exemplo da Aruana, Castelo Branco e Santa Maria, para garantir a melhoria da mobilidade urbana nas localidades. Por fim, a parlamentar reforçou que o seu mandato está à disposição para ajudar a resolver a questão do transporte público, que vem enfrentando greve dos rodoviários.

Fonte e foto assessoria