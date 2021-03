Shopping Jardins acolhe pop-up store ‘Casar Mais Por Menos’









02/03/21 - 09:55:48

Neste ano, o evento voltado aos casais que se preparam para o enlace matrimonial acontece em modelo híbrido e ganha loja pop-up no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Até o dia 28 de março, mais de 60 fornecedores apresentam ao público as principais inovações do setor de casamento. Os expositores estão divididos em quatro grupos, que se renovam a cada semana.

A ‘Casar Mais por Menos Pop-up Store’ está localizada próximo à Portaria A, em frente ao restaurante Tio Armênio, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O acesso é mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será revertido a instituições filantrópicas.

Além de conferir as novidades, o visitante tem a oportunidade de participar de sorteios diários e, a cada R$150 em contratos fechados, os noivos concorrem a uma lua de mel em Fernando de Noronha. Quem preferir fechar com os fornecedores de modo remoto também participa do sorteio. Nesta edição, os cerimonialistas concorrem a um Iphone.

A organização do ‘Casar Mais Por Menos’ é a da empresa Para Sempre, comandada pela publicitária Grazzi Freire. Conhecida por realizar feiras no mercado de casamento em Sergipe, a profissional montou um super time de parceiros e remodelou, mais uma vez, o evento, que também acontece pelo Instagram @casarmaispormenosoficial.

Da assessoria

Foto: Divulgação