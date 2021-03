SINTASA AVANÇA NEGOCIAÇÃO DAS 30 HORAS SEMANAIS PARA OS TRABALHADORES DA SAÚDE









02/03/21 - 08:33:44

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), juntamente com outras entidades do segmento da Saúde, reuniu-se com o prefeito de Itabaiana, Adaílton Sousa, para pleitear o projeto de lei das 30 horas semanais de trabalho para os servidores da saúde do município.

Durante a reunião, ficou decidido que a gestão municipal irá fazer um estudo do impacto financeiro e fará o dimensionamento de pessoal, além de consultar o Ministério da Saúde para verificar se isto implicaria em perda de receita. A previsão de resposta é até o final deste mês.

Para o presidente do Sintasa, Augusto Couto, este estudo é um passo importante para a conquista do pleito.

“Outros municípios que já contam com as 30 horas semanais de trabalho passaram por estes mesmos procedimentos. E até então vem tendo bons resultados. Agradecemos desde já a gestão do município em nome do prefeito Adaílton por este espaço de diálogo com a categoria”, declara Augusto, que contou com a presença do advogado do sindicato, Adalício Morbeck.

Estiveram presentes ainda representantes da Procuradoria Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenadoria da Atenção Básica.

Informações e foto Sintasa